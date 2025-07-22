Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 22 июля 2025Россия

Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что его уволили с работы из-за родственника
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, живущий в России, резко отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. Слова 52-летнего мужчины приводит ИА «Регнум».

В беседе с журналистами Олег Сырский заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами. «Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — пояснил россиянин.

По словам мужчины, он работал в охране предприятия, производящего автозапчасти. Чтобы заработать на лечение отца, ему приходилось брать больше смен. Однако после увольнения денег нет даже на оплату квартиры.

Материалы по теме:
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Ранее стало известно, что Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Как выяснилось, отец главкома украинской армии 86-летний Станислав Сырский долгое время борется с обострившейся болезнью головного мозга.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя денежный перевод Сырского в разговоре с «Лентой.ру», выразил мнение, что отправленный главкомом ВСУ миллион рублей обязательно дойдет до адресата. В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Соболев подчеркнул, что Сырский как сын не мог не позаботиться о живущих в России родителях. По его мнению, это подтверждает, что русские и украинцы — один народ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

    В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию

    Исполнительница хита «Матушка-земля» вышла на публику в наряде за полмиллиона рублей

    Губерниев высмеял желание российской гимнастки выступать под песню «Младший лейтенант»

    Вор попытался сбежать от полиции и застрял в окне вверх ногами

    В США запретили призыв одной категории граждан

    Подорвавшие автомобиль бывшего подполковника СБУ в Москве предстанут перед судом

    В Крыму придумали способ победить засуху

    Группу из шести туристов унесло в водопад в США

    В России построят инклюзивный храм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости