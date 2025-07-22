Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что его уволили с работы из-за родственника

Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, живущий в России, резко отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. Слова 52-летнего мужчины приводит ИА «Регнум».

В беседе с журналистами Олег Сырский заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами. «Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — пояснил россиянин.

По словам мужчины, он работал в охране предприятия, производящего автозапчасти. Чтобы заработать на лечение отца, ему приходилось брать больше смен. Однако после увольнения денег нет даже на оплату квартиры.

Ранее стало известно, что Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Как выяснилось, отец главкома украинской армии 86-летний Станислав Сырский долгое время борется с обострившейся болезнью головного мозга.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя денежный перевод Сырского в разговоре с «Лентой.ру», выразил мнение, что отправленный главкомом ВСУ миллион рублей обязательно дойдет до адресата. В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Соболев подчеркнул, что Сырский как сын не мог не позаботиться о живущих в России родителях. По его мнению, это подтверждает, что русские и украинцы — один народ.