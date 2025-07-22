Депутат Колесник: Деньги на лечение родителей главкома ВСУ дойдут в Россию

Деньги главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, которые тот отправил на лечение родителей в России, дойдут до адресата, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. (…) Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — сказал Колесник.

Ранее стало известно о том, что Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. По информации прессы, отец главкома украинской армии 86-летний Станислав Сырский продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса.

18 июля сообщалось, что главком ВСУ может готовить провокацию в зоне СВО в ближайшие 50 дней. План может заключаться в срыве дипломатического урегулирования конфликта, предположили в силовых структурах России.