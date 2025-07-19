Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:32, 18 июля 2025Бывший СССР

В России допустили подготовку Сырским «самоубийственной провокации» в зоне СВО

РИА Новости: Сырский может готовить провокацию в зоне СВО в ближайшие 50 дней
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Главнокомандующий Вооруженными силы Украины (ВСУ) Александр Сырский сейчас может быть занят подготовкой провокации в зоне специальной военной операции (СВО), которая будет реализована в течение 50 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«Каждый приезд британцев не сулит ничего хорошего украинцам. Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — говорится в материале.

Уточняется, что план может заключаться в срыве дипломатического урегулирования конфликта. По словам собеседника агентства, Сырский для достижения этой цели может бросить на убой очередные штурмовые группы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут предпринять новые попытки прорваться через границу России в Курскую или Белгородскую области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Элементарно, Ватсон!» Василию Ливанову — 90 лет. Как советский Шерлок Холмс влюбил в себя всю страну?

    Раскрыто условие Трампа по поставкам оружия Украине

    На Украине сравнили совет Трампа перейти в наступление с прыжком с девятого этажа

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    В США раскрыли заговор вокруг влияния России на американские выборы

    Депутат Рады заявил о желании Трампа сократить контакты с Зеленским

    Губерниев назвал способ реагировать на запрет георгиевской ленты для российских гимнастов

    Симоньян поделилась информацией о состоянии Кеосаяна

    В России допустили подготовку Сырским «самоубийственной провокации» в зоне СВО

    Россияне получат возможность передавать свой номер госорганам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости