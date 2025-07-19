РИА Новости: Сырский может готовить провокацию в зоне СВО в ближайшие 50 дней

Главнокомандующий Вооруженными силы Украины (ВСУ) Александр Сырский сейчас может быть занят подготовкой провокации в зоне специальной военной операции (СВО), которая будет реализована в течение 50 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«Каждый приезд британцев не сулит ничего хорошего украинцам. Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — говорится в материале.

Уточняется, что план может заключаться в срыве дипломатического урегулирования конфликта. По словам собеседника агентства, Сырский для достижения этой цели может бросить на убой очередные штурмовые группы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут предпринять новые попытки прорваться через границу России в Курскую или Белгородскую области.