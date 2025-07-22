Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию. Зачем он это сделал?

Главком ВСУ Сырский отправил родителям в Москву миллион рублей на лечение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил около миллиона рублей в Россию. По данным Shot, так он помог пожилым родителям, находящимся сейчас в Москве.

По информации прессы, отец высокопоставленного украинского военного, 86-летний Станислав Сырский, начиная с апреля, борется с болезнью головного мозга. Уточняется, что она обострилась на фоне недавно перенесенного коронавируса.

Сначала пожилой отец пытался справиться с постинфекционными осложнениями во Владимире, где все это время и жила семья. При этом, когда стало понятно, что врачи не способны помочь, сын вышел с родственниками на связь и отправил Сырского-старшего на лечение и реабилитацию в Московский регион.

В больнице отец главкома ВСУ восстанавливается в отдельной палате. Вместе с ним находится и его жена. Месяц лечения Сырского-старшего обошелся примерно в миллион рублей. Сын перевел все эти деньги в Россию.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сырский перестал общаться с родственниками после начала СВО

Сырский-младший прекратил отношения с семьей вскоре после начала специальной военной операции (СВО) и особенно после своего назначения на новую высокопоставленную должность в армии Украины. У родственников оказались разные взгляды на решение конфликта.

Родители главкома ВСУ, насколько известно, стыдились смотреть людям в глаза, зная про судьбу сына на Украине. Оба они патриоты и всегда посещали акции, посвященные «Бессмертному полку». При этом некоторые жители Владимира высказывали семье Сырских недовольства, обвиняя их в том, что они вырастили «такого злодея».

Александр Сырский родом из Владимирской области России. У него есть родной брат, с которым он так же много лет не виделся и не общался. Он ехал из страны после распада Советского Союза.

Сырский может готовиться к новой провокации в зоне СВО

По последним данным, главком ВСУ может готовить провокацию в зоне СВО в ближайшие 50 дней. План может заключаться в срыве дипломатического урегулирования конфликта, предположили в силовых структурах России.

18 июля он провел очередную встречу с начальником штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином. Британский военный приехал в Киев.

Позднее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что, вероятно, на Украине вскоре появятся английские военные. Он допустил, что Радакин и Сырский обсудили вопросы дислокации иностранных частей на Украине. Также аналитик не исключил вероятность входа британского флота в город Одесса для выполнения различных военных задач.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Незадолго до этого Сырский созвонился и с новым главкомом Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Подробности их разговора остались неизвестны, однако ранее коллега из НАТО пообещал подготовиться к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства на Украину.

Сырский был назначен главкомом ВСУ в начале 2024 года

Генерал-полковник Александр Сырский стал главкомом ВСУ 8 февраля 2024 года. Он был назначен на это вместо, сменив Валерия Залужного.

Ранее, с 2019 года, Сырский возглавлял Сухопутные войска Украины. После начала специальной военной операции Сырский командовал в том числе операцией в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Сырский в рамках харьковской операции имел «успешный опыт наступления». Позднее же он занимался обороной Артемовска.

В конце лета 2023 года он заявлял, что ближе к Купянску обстановка для армии Украины становится очень сложной. На этом же направлении Сырский координировал действия войск.