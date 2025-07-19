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07:32, 20 июля 2025Бывший СССР

В России допустили появление британских войск на Украине после одного события

Матвийчук: Радакин и Сырский могли обсудить вход британского флота в Одессу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Royal Navy / Reuters

После визита начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Энтони Радакина в Киев на Украине могут появиться английские военнослужащие. Такую версию в беседе с «МК» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он допустил, что в ходе встречи Радакина с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским могли обсуждаться вопросы дислокации в республике иностранных частей. Также аналитик не исключил вероятность входа британского флота в Одессу для выполнения каких-то военных задач.

Ранее в российских силовых структурах предположили, что Сырский может по указке Лондона провести еще одну «самоубийственную для ВСУ» провокацию. В течение ближайших 50 дней следует ожидать отправку на штурм новых групп ВСУ с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

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