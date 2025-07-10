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16:01, 10 июля 2025Россия

При ударе ВСУ по российскому городу погиб отец бойца «Азова»

Журналисты заявили о смерти отца азовца Никифорова при ударе ВСУ по Шебекино
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области получил смертельное ранение отец 28-летнего бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Ивана Никифорова. Об этом заявили журналисты портала Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, отец азовца — гражданин России Никифоров В. — попал под обстрел ВСУ 10 июля. Всю жизнь он провел в Шебекино, работал на одном из местных предприятий.

О смерти жителя Шебекино при ударе украинских войск также сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, однако он не называл ни имени, ни фамилии жертвы обстрела. По его словам, врачи госпитализировали пострадавшего при ударе, однако ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнование родным шебекинца.

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Следствие считает азовца Никифорова причастным к расправе над пленными российскими военными. Городское сообщество Старого Оскола в Белгородской области вскоре после начала спецоперации публиковало посвященную Ивану Никифорову запись. В ней говорилось, что родившийся в Шебекино молодой человек до сих пор прописан в Шебекино, в юношестве занимался спортом, входил в сообщество футбольных хулиганов, а затем приобрел проукраинские политические взгляды. К посту была прикреплена фотография, на которой, как утверждается, Никифоров запечатлен с приятелями на чемпионате по боевому самбо в Саратове в 2015 году. Черты лица россиянина крайне схожи с чертами азовца, чье фото опубликовал Следственный комитет России.

Фото: Telegram-канал «Следком»

В сообществе спортивного клуба «Партизан», в футболке которого был сфотографирован юноша, до сих пор сохранилось упоминание соревнований с участием тезки азовца. Человек по имени Иван Никифоров по-прежнему состоит в сообществе клуба. На его странице, которая не обновлялась с 2020 года, — подписки на сообщества, посвященные вопросам расы, язычества, рун, истории и военного дела.

Официального подтверждения родства жертвы обстрела с азовцем Никифоровым не поступало. Жив ли сам азовец, достоверно неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по позициям «Азова» в зоне проведения спецоперации.

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