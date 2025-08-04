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19:07, 4 августа 2025Культура

Стал известен многомиллионный гонорар «Тату» за концерт в Крыму

Продюсер Дзюник сообщил, что «Тату» получили 10 млн рублей за концерт в Крыму
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник назвал гонорар коллектива за концерт в Крыму. Его слова передает «Национальная служба новостей».

Как сообщил продюсер, известная группа получила около 10 миллионов рублей за свое выступление в Ялте 19 июля.

«Крым подвержен "прилетам", но это не Донбасс. Группам, которые ездят в Донецк, оплачивается что-то, но это не гонорары обычных концертов или туров. Это происходит по зову сердца», — сказал Дзюник.

Ранее стало известно, что группа «Тату» анонсировала новые концерты. Коллектив готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

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