Стал известен многомиллионный гонорар «Тату» за концерт в Крыму

Продюсер Дзюник сообщил, что «Тату» получили 10 млн рублей за концерт в Крыму

Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник назвал гонорар коллектива за концерт в Крыму. Его слова передает «Национальная служба новостей».

Как сообщил продюсер, известная группа получила около 10 миллионов рублей за свое выступление в Ялте 19 июля.

«Крым подвержен "прилетам", но это не Донбасс. Группам, которые ездят в Донецк, оплачивается что-то, но это не гонорары обычных концертов или туров. Это происходит по зову сердца», — сказал Дзюник.

Ранее стало известно, что группа «Тату» анонсировала новые концерты. Коллектив готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.