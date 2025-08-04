Magyar Nemzet: Власти Украины пытаются скрыть убийство закарпатского венгра

Власти Украины пытаются скрыть убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который был жестоко избит сотрудниками призывного пункта за то, что отказался отправляться на фронт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

Родственники 45-летнего жителя города Берегово, имевшего наряду с украинским венгерское гражданство, сообщили, что что Государственное бюро расследований Украины не хотят заниматься этим делом. В ведомстве утверждают, что не располагают достаточными доказательствами. Семья Шебештьена планирует через суд добиваться расследования обстоятельств его смерти.