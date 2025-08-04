Сына экс-главнокомандующего ВМФ России Чиркова обвинили в мошенничестве

Сына российского вице-адмирала обвинили в мошенничестве и отправили под арест

Сына экс-главнокомандующего военно-морскими силами (ВМФ) России Виктора Чиркова отправили под домашний арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, Алексей Чирков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 года он руководил компанией, занимавшейся электромонтажными работами. В 2024 году выручка компании составила 1,18 миллиарда рублей. Отец обвиняемого — вице-адмирал Виктор Чирков был главнокомандующим военно-морского флота РФ с 2012 по 2016 год.

После отставки он стал советником президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее сообщалось, что заместителю генерального директора фирмы «Агро-грант», экс-совладельцу лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергею Франку, который дал показания на бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера, запросили срок.