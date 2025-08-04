Давшему показания на экс-советника главы РЖД запросили срок

Давшему показания на экс-советника главы РЖД Франку запросили 4 года колонии

Заместителю генерального директора фирмы «Агро-грант», экс-совладельцу лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергею Франку, который дал показания на бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера, запросили срок. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор просит признать Франка виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорить его к четырем годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.

Дело Франка было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании показаний, которые дал Франк, Тайчеру вменили второй эпизод мошенничества.

Экс-советник главы РЖД обвиняется в хищении путем мошенничества денежных средств, которые не были возвращены по займу между компаниями «Трансфин-М» и «Рейл Стрим». Следствие оценило ущерб почти в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России требует конфисковать многомиллионное состояние бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, его семьи и помощницы.

