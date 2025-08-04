Трампа попросили признать Палестину

Axios: Демократы в Сенате попросили Трампа признать независимую Палестину

Члены демократической партии в Палате представителей Сената США обратились с просьбой к американскому лидеру Дональду Трампу признать Палестину независимым государством. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Более дюжины демократов Палаты представителей подписали письмо, призывающее администрацию Трампа признать палестинское государство», — пишет интернет-издание.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США отвергают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о признании независимого палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира.