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12:52, 4 августа 2025Мир

Трампа попросили признать Палестину

Axios: Демократы в Сенате попросили Трампа признать независимую Палестину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Члены демократической партии в Палате представителей Сената США обратились с просьбой к американскому лидеру Дональду Трампу признать Палестину независимым государством. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Более дюжины демократов Палаты представителей подписали письмо, призывающее администрацию Трампа признать палестинское государство», — пишет интернет-издание.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США отвергают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о признании независимого палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира.

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