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17:03, 4 августа 2025Путешествия

Туристка отправилась на отдых в Европу, искупалась в бассейне и не выжила

The Sun: 78-летняя туристка не выжила в бассейне отеля на Крите
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Отдыхавшая в Европе туристка не выжила после того, как искупалась в бассейне отеля. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 78-летняя жительница Великобритании отправилась на отдых в город Херсониссос, расположенный на острове Крит, Греция. Во время купания в плавательном комплексе гостиницы она почувствовала слабость и не смогла самостоятельно выбраться из воды. Постояльцы отеля вытащили ее и оказали первую помощь до прибытия экстренных служб.

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Путешественницу доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, она не выжила. После этого полиция арестовала двух владельцев отеля и 21-летнего спасателя, которого не оказалось рядом с бассейном во время происшествия, — их обвинили в непреднамеренной расправе над британкой. На данный момент расследование продолжается, а троих сотрудников гостиницы выпустили под залог.

Ранее отдыхавший на Ибице турист, нырнул в бассейн и сломал шею. По неподтвержденным данным местных жителей, путешественник намеренно бросился в воду головой вперед.

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