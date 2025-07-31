Турист отправился в отпуск на Ибицу, нырнул в бассейн и сломал шею

Daily Mail: 23-летний турист сломал шею в бассейне отеля на Ибице

Отдыхавший в Испании турист оказался в реанимации после того, как нырнул в бассейн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, 23-летний житель Великобритании отправился в отпуск на Ибицу и остановился на курорте Сан-Антонио. 29 июля он отдыхал у бассейна в отеле. Внезапно молодой человек встал и бросился в воду головой вперед, отчего ударился о дно плавательного комплекса.

После столкновения выяснилось, что британец сломал шею. Путешественника срочно доставили в больницу Nuestra Senora del Rosario, где его тут же прооперировала бригада нейрохирургов. «Медицинский диагноз британского туриста включает повреждение шейного отдела спинного мозга, черепно-мозговую травму и перелом шестого позвонка. На данный момент он находится в палате интенсивной терапии», — сообщили представители больницы.

По неподтвержденным данным местных жителей, британец находился под воздействием наркотиков, когда встал с шезлонга и «намеренно» бросился головой вперед.

Ранее отдыхавшего в Испании отца двоих детей в шутку сбросили в бассейн, и он сломал позвоночник. Мужчине повезло, что рядом с ним оказался военный врач, который оказал помощь до приезда бригады медиков.