Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 31 июля 2025Путешествия

Турист отправился в отпуск на Ибицу, нырнул в бассейн и сломал шею

Daily Mail: 23-летний турист сломал шею в бассейне отеля на Ибице
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Paulo Almeida / Unsplash

Отдыхавший в Испании турист оказался в реанимации после того, как нырнул в бассейн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, 23-летний житель Великобритании отправился в отпуск на Ибицу и остановился на курорте Сан-Антонио. 29 июля он отдыхал у бассейна в отеле. Внезапно молодой человек встал и бросился в воду головой вперед, отчего ударился о дно плавательного комплекса.

Материалы по теме:
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024
Личные острова, частные резиденции и суперъяхты. Где и как отдыхают миллиардеры?
Личные острова, частные резиденции и суперъяхты. Где и как отдыхают миллиардеры?
10 июля 2025

После столкновения выяснилось, что британец сломал шею. Путешественника срочно доставили в больницу Nuestra Senora del Rosario, где его тут же прооперировала бригада нейрохирургов. «Медицинский диагноз британского туриста включает повреждение шейного отдела спинного мозга, черепно-мозговую травму и перелом шестого позвонка. На данный момент он находится в палате интенсивной терапии», — сообщили представители больницы.

По неподтвержденным данным местных жителей, британец находился под воздействием наркотиков, когда встал с шезлонга и «намеренно» бросился головой вперед.

Ранее отдыхавшего в Испании отца двоих детей в шутку сбросили в бассейн, и он сломал позвоночник. Мужчине повезло, что рядом с ним оказался военный врач, который оказал помощь до приезда бригады медиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России обвинили ВСУ в издевательствах над жителями Часова Яра

    Журова прокомментировала отказ российским биатлонистам в сборах в Италии

    Пугачева раскрыла секрет привлекательности в 76 лет

    В России вспомнили о ядерном ударе в связи с ультиматумом Трампа

    Звезда фильма «Экипаж» пожаловалась на отсутствие еды

    «Видела, как в нее врезался камень». Напарница погибшей в горах именитой биатлонистки раскрыла подробности трагедии

    Стало известно о потерях полиции Украины в боях за Часов Яр

    Турист отправился в отпуск на Ибицу, нырнул в бассейн и сломал шею

    На видео ночных взрывов в Киеве заметили серьезные проблемы ВСУ

    Обезьяны с тропического острова организовали преступную группировку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости