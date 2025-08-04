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14:32, 4 августа 2025Экономика

У бьюти-блогера арестовали имущество после оплаты долгов

Имущество бьюти-блогера Аветисян арестовали из-за долгов перед налоговой
Полина Луханина

Фото: @goar_avetisyan

Имущество бьюти-блогера Гоар Аветисян на сумму почти 55 миллионов рублей было арестовано из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Telegram-канал Mash.

Под арестом оказались квартира на Павелецкой набережной площадью 123 квадратных метра, участок площадью около трех тысяч квадратных метров, доля в ООО «Бьюти Академия» (75 процентов) и весь автопарк: Porsche Panamera Turbo, Mercedes GLE AMG 63S и Rolls-Royce Cullinan.

Отмечается, что блогер уже рассчиталась с долгами на сумму 1,9 миллиона рублей. О долге компании блогера «Бьюти Академия» стало известно в январе 2025 года.

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