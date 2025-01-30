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19:53, 30 января 2025Интернет и СМИ

У популярной в России блогерши нашли крупный долг перед налоговой

Super: Компания блогерши Гоар Аветисян задолжала 1,9 млн рублей налоговой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @goar_avetisyan

Компания популярной в России блогерши и визажиста Гоар Аветисян ООО «Бьюти Академия» задолжала налоговой крупную сумму. О долге блогерши перед Федеральной налоговой службой (ФНС) сообщает Super.

По данным на ноябрь 2024 года, долг компании составил 1,9 миллиона рублей. Другие детали не раскрываются.

Согласно открытым источникам, ООО «Бьюти Академия» было зарегистрировано в марте 2024 года, Аветисян выступила одним из учредителей. Организация занимается дополнительным образованием детей и взрослых.

Ранее Аветисян показала фото школьных времен и рассказала о травле. По словам блогерши, одноклассники не принимали ее и критиковали за внешность.

Перед этим визажист заявила, что подарила квартиру бездомной. Аветисян опубликовала видео, на котором она вручает пожилой женщине ключи от нового жилья.

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