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19:21, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик описал медицину в Европе словами «два года в очереди стоять»

Комик Незлобин заявил, что в Германии сложно попасть к врачу по записи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) / YouTube

Известный стендап-комик Александр Незлобин, уехавший из России, заявил, что в Германии сложно попасть к врачу по предварительной записи. Об этой особенности европейской медицины он порассуждал в выпуске шоу Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) «Культурная разница», доступном на YouTube.

Во время съемок, которые проходили в Берлине, Незлобин предупредил, что может отойти в туалет из-за недомогания. Белый заявил, что его коллега может обратиться к врачу, так как в Германии хорошая медицина. «Да, но записаться — надо два года в очереди стоять. Пока ты не выздоровеешь», — поиронизировал стендапер.

Белый заявил, что в Испании, где он сейчас живет, сталкивается с такими же проблемами. Он в шутку отметил, что для того, чтобы попасть к врачу в Европе по страховке, нужно вылечиться.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал преимущество России. Он заявил, что в его родной стране медицина лучше, чем в Соединенных Штатах.

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