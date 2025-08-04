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04:18, 4 августа 2025Бывший СССР

Киев предупредили о риске лишиться всей поддержи США

Соскин: Жесткое подавление протестов в Виннице может лишить Киев поддержки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Жесткое подавление протестов против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) может убедить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа полностью отказаться от поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице. Это же Трампу покажут, а он все отслеживает», — отметил он.

Глава Украины является для Трампа элементом декорации, а не самостоятельным лидером, поэтому американский президент может в любой момент отвернуться от Зеленского, считает Соскин.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК, несмотря на протесты граждан, вывезли со стадиона «Локомотив» в Виннице более ста мобилизованных. Одна из женщин легла на дорогу, пытаясь перекрыть путь сотрудникам ТЦК. Ее силой задержали полицейские

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