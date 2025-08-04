Упрощенный ввоз импортных товаров в Россию захотели продлить

Минэкономразвития РФ захотело на год продлить упрощенный ввоз импортных товаров

Действие механизмов упрощенной сертификации и маркировки импортных товаров, которые ввели на фоне антироссийских санкций предложили продлить на год. Такое предложение внесли в Минэкономразвития , сообщает газета «Ведомости»

Ведомство захотело продлить действие норм, которые истекают 1 сентября 2025 года. Они позволяют не предоставлять таможенным органам сертификаты соответствия запчастей для ремонта ранее выпущенной в России готовой продукции, комплектующих, компонентов, сырья, а также единичных экземпляров товаров для собственного использования декларантом. Для других иностранных товаров можно использовать разрешение, полученное другими заявителями на такой же товар или доказать качество самостоятельно.

Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» заявила, что механизмы упрощенного ввоза актуальны для бизнеса в условиях усиливающихся санкций. По словам замруководителя комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия «Гермеса» Вероники Аглушевич, упрощенный порядок снижает нагрузку на импортеров, позволяя им быстрее проходить процедуры сертификации и маркировки и предотвращает возникновение дефицита товаров или их подорожание.

«Если действовать по стандартной процедуре, то, чтобы получить разрешительные документы на импортируемые товары, необходимо сначала ввозить образцы, проводить их испытания в аккредитованной лаборатории, и только после этого можно ввозить основную партию. Это увеличивает сроки доставки груза в 2 раза и существенно повышает издержки участников ВЭД», — добавил директор по развитию YM Trans Group Иван Грошев.

Упрощенный ввоз товаров ввели постановлением правительства от 12 марта 2022 года. Документ позволяет импортировать отдельные виды продукции без прохождения длительной процедуры получения сертификата и с предоставлением таможенным органам декларации о соответствии. Срок действия механизма продлил до 1 сентября 2025 года глава кабмина РФ Михаил Мишустин,

В конце 2024 года в рамках борьбы с некачественным импортом в России решили существенно сократить перечень товаров, в отношении которых применяется режим упрощенного ввоза. Во время ежегодного совещания председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко со статс-секретарями ведомств поддержал принятие таких мер и глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Он указал, что, с одной стороны зарубежные поставщики сейчас не дают разрешения на долгосрочную сертификацию их продукции, с другой — растет количество импортных товаров ненадлежащего качества.