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09:39, 4 августа 2025Силовые структуры

Установлена причина падения военного истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске

СК: Гипоксия от азота случилась у летчиков Су-30, упавшего на дом в Иркутске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Следователи выяснили причину падения военного истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске, произошедшего осенью 2022 года. Об этом «Интерфакс» рассказал начальник Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Алексей Александров.

Из заключения летно-технической судебной экспертизы следует, что у летчиков произошла гипоксия, вызванная азотом, который поступал из бортовой кислородной системы самолета.

Обвинение в связи с крушением военного самолета предъявлено шестерым работникам Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». Им инкриминируют две статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 293 («Халатность») УК РФ.

ЧП произошло 23 октября 2022 года. Су-30 рухнул на двухэтажное здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, однако оба пилота не спаслись.

Самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

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