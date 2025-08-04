Установлена причина падения военного истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске

СК: Гипоксия от азота случилась у летчиков Су-30, упавшего на дом в Иркутске

Следователи выяснили причину падения военного истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске, произошедшего осенью 2022 года. Об этом «Интерфакс» рассказал начальник Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Алексей Александров.

Из заключения летно-технической судебной экспертизы следует, что у летчиков произошла гипоксия, вызванная азотом, который поступал из бортовой кислородной системы самолета.

Обвинение в связи с крушением военного самолета предъявлено шестерым работникам Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». Им инкриминируют две статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 293 («Халатность») УК РФ.

ЧП произошло 23 октября 2022 года. Су-30 рухнул на двухэтажное здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, однако оба пилота не спаслись.

Самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.