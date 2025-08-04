В Часовом Яре обнаружили подземный пункт ВСУ с инструкторами из НАТО

Киселев: В Часовом Яре обнаружили подземный пункт ВСУ с инструкторами из НАТО

В Часовом Яре обнаружили подземный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находились инструкторы из НАТО. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«В Часовом Яре был пункт управления, многоэтажный, заглубленный, со многими входами и выходами. Мы в ближайшее время, по всей вероятности, начнем понемногу его там раскапывать и много интересного еще узнаем», — сказал он.

По словам эксперта, также наблюдается прибытие новых наемников из разных стран, в том числе Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки.

О взятии Часова Яра Вооруженными силами России стало известно утром 31 июля. Об этом заявило Минобороны России.