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11:04, 4 августа 2025Интернет и СМИ

В Европе указали на четкий сигнал России Западу

L’Antidiplomatico: Россия показала Западу, что его оружие устаревает
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия подает Западу четкий сигнал, что противостоять российскому оружию в воздухе становится все сложнее. Такое мнение выразило итальянское издание L’Antidiplomatico.

В материале отмечается, что Россия оснащает истребитель пятого поколения Су-57 новыми гиперзвуковыми ракетами и ударными системами. По мнению европейского издания, так Москва не только укрепит свои позиции на Украине, но и даст понять Западу, в частности, НАТО, что российская военная авиация совершенствуется.

«Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия», — отмечается в статье. L’Antidiplomatico также подчеркнуло, что с появлением Су-57 на передовой борьба за превосходство в небе в ходе украинского конфликта вступила в новую фазу.

Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России стали применять ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М. Отмечается, что максимальная дальность поражения ими целей составляет 190 километров.

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