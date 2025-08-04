В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

Хенне: Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией

Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией. Об этом заявил командующий новой дивизией территориальной обороны ФРГ генерал-майор бундесвера Андреас Хенне в интервью изданию Focus online.

«Для сил, которые будут переброшены на северо-восточный фланг в случае чрезвычайной ситуации, Германия — это важнейший центр логистики (...). Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу, начиная с еды и воды для солдат. Для этого у нас есть так называемые "центры поддержки конвоев". Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», — отметил генерал-майор.

По словам Хенне, ситуация с безопасностью в Европе «коренным образом изменилась», но Североатлантический альянс адаптировался к «текущим реалиям и разработал новую военную стратегию». Эта стратегия предполагает очень быстрое развертывание сил НАТО на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Россией.

Ранее Хенне заявил, что на сегодняшний день вероятность «нападения» России на страны НАТО в ближайшие годы крайне мала. Он отметил, что российские войска «сейчас сильно заняты на Украине».