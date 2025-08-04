Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 4 августа 2025Мир

В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

Хенне: Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией. Об этом заявил командующий новой дивизией территориальной обороны ФРГ генерал-майор бундесвера Андреас Хенне в интервью изданию Focus online.

«Для сил, которые будут переброшены на северо-восточный фланг в случае чрезвычайной ситуации, Германия — это важнейший центр логистики (...). Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу, начиная с еды и воды для солдат. Для этого у нас есть так называемые "центры поддержки конвоев". Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», — отметил генерал-майор.

По словам Хенне, ситуация с безопасностью в Европе «коренным образом изменилась», но Североатлантический альянс адаптировался к «текущим реалиям и разработал новую военную стратегию». Эта стратегия предполагает очень быстрое развертывание сил НАТО на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Россией.

Ранее Хенне заявил, что на сегодняшний день вероятность «нападения» России на страны НАТО в ближайшие годы крайне мала. Он отметил, что российские войска «сейчас сильно заняты на Украине».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    50 тысяч военных ВСУ и иностранных наемников готовятся к прорыву границы России. Отбито 10 атак и ликвидировано несколько ДРГ

    В Совфеде объяснили причину списывания Москвой долгов развивающимся странам

    В Госдуме отреагировали на заявление о провокации Британии с нападением на танкеры

    Обнаружен скелет удивительного морского ящера

    Брошенной в российском зоопарке медведице Маше нашли новый дом

    Тимошенко обвинила Запада в подрыве суверенитета Украины

    Александра Розенбаума экстренно госпитализировали

    В России арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

    В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

    Москвичке прислали из «Магнита» пакет измазанной слизью протухшей еды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости