В Госдуме усомнились в инициативе о совместном воспитании детей после развода родителей

Бессараб усомнилась в необходимости закона о совместном воспитании после развода

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в необходимости закона о совместном воспитании детей после развода родителей. Об этом сообщает «RT на русском».

«Естественно, определенные трудности есть. Часто вторая сторона, которая остается с правом встреч со своим ребенком, жалуется на то, что родитель не позволяет встречаться с ребенком или позволяет крайне редко», — пояснила она.

При этом депутат считает, что в подобных ситуациях необходимо учитывать мнение суда, но не полагаться на усредненное положение в законодательстве. Также она напомнила, что ребенок после достижения десяти лет вправе высказывать свое мнение при разводе родителей.

Проект закона о совместном воспитании после развода родителей внесли в Госдуму 4 августа. Как следует из пояснительной записки, предполагается обязать российские суды при бракоразводных процессах в каждом конкретном случае рассмотреть необходимость назначения порядка совместного воспитания, прежде чем определить место проживания ребенка с одним из родителей.