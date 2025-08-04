В ГД внесли проект закона о совместном воспитании детей после развода родителей

В России захотели установить порядок совместного воспитания детей после развода родителей. Проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, предполагается обязать российские суды при бракоразводных процессах в каждом конкретном случае рассмотреть необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания ребенка с одним из родителей.

Речь идет о тех случаях, когда уже на этапе развода суду будет очевидно, что у родителей присутствует негативный настрой по отношению друг к другу и есть большая вероятность, что в дальнейшем у одного из родителей могут возникнуть сложности в общении с ребенком, если место жительства будет определено только с одним из них.

В этих случаях суд должен будет определить индивидуальный график проживания ребенка совместно с каждым из родителей, а также установить условия соглашения об условиях совместного воспитания.

При этом в законе планируют прописать случаи, при которых установление порядка совместного воспитания невозможно. Среди них — ситуации, когда у одного из родителей отсутствует место жительства либо находится за пределами России, когда оставление ребенка с одним из родителей является опасным, один из родителей подал ходатайство об отказе от совместного воспитания или уже более шести месяцев уклоняется от воспитания и содержания ребенка.

Авторы законопроекта считают, что при совместном воспитании ребенок не потеряет ощущения полной семьи, сохранит эмоциональную связь с обоими родителями, что значительно снизит психологическую травму от развода.

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