В Госдуме предложили привлекать священнослужителей при разводах

Депутат Милонов предложил привлекать священнослужителей при разводах

К сохранению семей при разводах стоит привлечь не только психологов, но и священнослужителей, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» он также предложил принять закон о квалификации психологической помощи.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Анной Кузнецовой внесла в Госдуму законопроект об обязательной консультации психолога при разводе. Речь идет о парах с общими несовершеннолетними детьми, а также о тех случаях, когда один из супругов выступает против развода. Предполагается, что такое обязательство на супругов сможет возложить суд.

На текущий момент в России действительно нет особого порядка осмысления решения о разводе, если оно влечет за собой ухудшение прав несовершеннолетних, отметил парламентарий.

Если люди решили разбежаться, у кого-то что-то засвербело, принимая решение, важно понимать, что счастье и благополучие детей гораздо более важно, чем сиюминутное такое увлечение. Это крайне важно. Самый главный фактор — что есть время "на подумать", что решение неэмоциональное будет, и пускай специалисты попробуют проговорить какие-то проблемы Виталий Милонов депутат Госдумы

«Я не идеализирую психологов. У нас квалифицированных психологов не так много, с этим беда. Я бы здесь еще, кроме психологов, предложил бы привлечь священнослужителей, потому что в определенных вещах священнослужитель может гораздо больше, чем психолог, применительно к сохранению семьи. Вслед за этим надо будет нам обязательно принимать закон о квалификации психологической помощи, так как вмешательство психологов без должного образования может быть, наоборот, вредным», — поделился Милонов.

Ранее в России одобрили увеличение пошлины за развод в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

