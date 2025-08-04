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21:16, 4 августа 2025Мир

В Израиле сообщили о новых мерах по достижению целей войны в Газе

Власти Израиля анонсировали новые меры по достижению целей войны в Газе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа. Решения анонсировал советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с РИА Новости.

«Цели войны в Газе не изменились (...) В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей», — сообщил Гендельман.

Ранее газета The New York Times заявила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля запланировали новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС, удерживающей контроль в секторе Газа.

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