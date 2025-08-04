Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 4 августа 2025Мир

Трамп и Нетаньяху запланировали новый ультиматум ХАМАС

NYT: Трамп и Нетаньяху запланировали новый ультиматум ХАМАС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировали выдвинуть новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС, удерживающей контроль в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Теперь Вашингтон и Тель-Авив намерены добиться от ХАМАС всеобъемлющего соглашения вместо постепенных разовых сделок. Согласно условиям ультиматума, радикалы должны освободить оставшихся заложников (не менее 20 человек) в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, а также согласиться на условия прекращения войны, включающие разоружение и прекращение борьбы в будущем. В противном случае израильская армия продолжит свою кампанию.

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что палестинская группировка еще не получила официального предложения Израиля о всеобъемлющем соглашении от арабских посредников. Он добавил, что, хотя ХАМАС в принципе поддерживает такое соглашение, разоружаться не намерен.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену ХАМАС заложников. Израиль и США находятся в постоянном контакте по вопросу заложников. При этом, по его словам, в Иерусалиме все больше убеждены, что ХАМАС не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и обмене пленными.

В свою очередь члены радикального движения заявили, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    Из пролежавшего на дне Ладоги 80 лет молока сделали йогурт

    Авербух пожалел о большой разнице в возрасте со звездой «Папиных дочек»

    США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов

    Трампа попросили признать Палестину

    Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

    Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

    В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

    Мировые цены на нефть начали снижаться

    Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости