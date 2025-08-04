NYT: Трамп и Нетаньяху запланировали новый ультиматум ХАМАС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировали выдвинуть новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС, удерживающей контроль в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Теперь Вашингтон и Тель-Авив намерены добиться от ХАМАС всеобъемлющего соглашения вместо постепенных разовых сделок. Согласно условиям ультиматума, радикалы должны освободить оставшихся заложников (не менее 20 человек) в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, а также согласиться на условия прекращения войны, включающие разоружение и прекращение борьбы в будущем. В противном случае израильская армия продолжит свою кампанию.

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что палестинская группировка еще не получила официального предложения Израиля о всеобъемлющем соглашении от арабских посредников. Он добавил, что, хотя ХАМАС в принципе поддерживает такое соглашение, разоружаться не намерен.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену ХАМАС заложников. Израиль и США находятся в постоянном контакте по вопросу заложников. При этом, по его словам, в Иерусалиме все больше убеждены, что ХАМАС не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и обмене пленными.

В свою очередь члены радикального движения заявили, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме.