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12:34, 4 августа 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после работы экспертов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после предварительной работы экспертов. О готовности Москвы к встрече лидеров при одном условии заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент [Путин] не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что в настоящий момент необходимая для организации встречи работа до сих пор не проделана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подождать, если Киев считает, что время для переговоров еще не пришло. Об этом он рассказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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