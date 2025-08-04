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23:47, 4 августа 2025Силовые структуры

В МВД опровергли сообщения об ограничении срока службы легковых авто

Волк: МВД выступило против ограничения срока службы легковых авто 30 годами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Министерство внутренних дел не рассматривало вопрос ограничения срока службы легковых авто 30 годами и выступило против подобной инициативы. С опровержением распространившейся в Сети информации выступила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало. Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», — сообщила Волк.

Он отметила, что в медиапространстве были размещены материалы с обсуждением ограничения срока службы легковых автомобилей. Представитель МВД напомнила, что вся информация о законодательных инициативах публикуется на официальных ресурсах Министерства.

Ранее руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин дал несколько советов по вождению во время непогоды и подтоплений. Так, нужно стараться парковать машину на возвышенностях или верхних уровнях надземных парковок.

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