В МВД опровергли сообщения об ограничении срока службы легковых авто

Волк: МВД выступило против ограничения срока службы легковых авто 30 годами

Министерство внутренних дел не рассматривало вопрос ограничения срока службы легковых авто 30 годами и выступило против подобной инициативы. С опровержением распространившейся в Сети информации выступила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало. Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», — сообщила Волк.

Он отметила, что в медиапространстве были размещены материалы с обсуждением ограничения срока службы легковых автомобилей. Представитель МВД напомнила, что вся информация о законодательных инициативах публикуется на официальных ресурсах Министерства.

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