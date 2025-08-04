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03:41, 4 августа 2025Россия

В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах

Брынцалов: В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах с 1 сентября
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Московской области с 1 сентября запретят продажу алкоголя во дворах жилых домов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно закону, с осени получать лицензию на продажу алкогольных напитков смогут лишь те магазины, вход в которые расположен со стороны улицы и располагается не дальше 30 метров от дороги. Магазины, у которых уже есть лицензия, смогут продолжить работу до конца ее действия.

«Торговля спиртным во дворах вызывает большое беспокойство у жителей. Они жаловались, что посетители алкомаркетов распивают спиртное прямо около входа. И все это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку и это все видят наши дети», — сообщил Брынцалов.

До этого в Вологодской области запретили магазинам «Красное и Белое» продавать алкоголь. Потеря лицензии на продажу связана с нарушениями, которые допустила сеть.

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