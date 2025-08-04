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20:34, 4 августа 2025Россия

В Подмосковье женщина ударила ребенка и скрылась

В подмосковной Балашихе женщина ударила ребенка и скрылась
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В подмосковной Балашихе неизвестная ударила ребенка и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" от местной жительницы поступило заявление о том, что у одного из домов, расположенных на улице Заречной, избили ее сына», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что женщина в ходе конфликта ударила 11-летнего мальчика, а затем скрылась в неизвестном направлении. Причины конфликта неизвестны, личность напавшей на данный момент установили. Потерпевшего, по данным министерства, направят на судебно-медицинскую экспертизу.

В этот же день в Уфе мужчина решил заступиться за свою дочь и избил девятилетнего ребенка палкой. Видео попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как взрослый догоняет ребенка, сбивает его с ног и начинает избивать палкой.

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