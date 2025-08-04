В российском городе заступившийся за дочь мужчина избил ребенка палкой и попал на видео

В Уфе мужчина избил девятилетнего ребенка палкой и попал на видео

В Уфе мужчина решил заступиться за свою семилетнюю дочь и избил девятилетнего ребенка палкой. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал @Ufa_rb.

Все произошло на улице Кольцевая 172. На кадрах видно, как взрослый догоняет ребенка, сбивает его с ног и начинает избивать палкой. Затем к ним подходит женщина и отталкивает напавшего.

«Мужчина рассказал, что между его дочерью и мальчиком произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний ударил ее палкой по спине. Родитель не смог сдержаться и нанес телесные повреждения мальчику», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее основательница Международного университета психологии и психотерапии Татьяна Саморукова избила ребенка в коляске и попала на видео. На представленных кадрах видно, как женщина швыряет мальчика в коляску, бьет его по щеке и кричит.