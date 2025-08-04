В России хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения и нескольких операций

В Амурской области хирург провел сложную операцию раненому бойцу СВО

В Амурской области хирург вывел бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из состояния полукомы после ранения и нескольких операций. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как рассказали в министерстве, первое осколочное ранение в бедро военнослужащий получил при выполнении боевого задания. Тогда ему помогли военные медики, но после боец столкнулся с рядом других проблем. В частности, в конце мая почувствовал сильные боли в спине со стороны лопаток.

Бойца несколько раз оперировали в госпитале Белогорска, но его состояние осложнилось развитием сепсиса, которое не удавалось стабилизировать. Медики давали неутешительные прогнозы, боец мог не выжить.

В больницу Благовещенска участника СВО доставили в состоянии полукомы и сразу поместили в реанимацию. У него диагностировали острое гнойное воспаление мягких тканей, причина которого до сих пор остается неясной.

«В реанимации провели малоинвазивную операцию и удалили гной справа, в пределах грудной полости, на следующий день слева сделали то же самое. Для выведения гноя использовали вакуумную аспирацию», — объяснил заведующий торакальным отделением Амурской областной больницы Евгений Рябов.

После проведенной операции военнослужащему предстоит реабилитация. По оценкам специалистов, полное нарастание кожи произойдет только через месяц.

Ранее в Екатеринбурге хирурги собрали череп попавшего под артиллерийский обстрел участника СВО. С помощью 3D-технологий специалисты изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину, точно соответствующую параметрам разрушенного участка.