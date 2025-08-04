Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 4 августа 2025Россия

В России медведь набросился на пришедшего на визг поросенка пастуха

В Иркутской области медведь напал на поросенка и набросился на пастуха
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Иркутской области у села Покосное медведь ранил поросенка и напал на пастуха, который пришел на его визг. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Глава местной администрации сообщил полиции, что хищник сначала напал на поросенка — на его визг сбежались местные жители, которые попытались отпугнуть зверя. Впоследствии животное напало на пастуха, его с травмой ноги доставили в больницу.

«Вместе с тем жителям рекомендуется проявлять особую бдительность при посещении лесных массивов и прилегающих территорий. При обнаружении диких животных категорически запрещается приближаться к ним, даже если они еще детеныши, делать фотографии или пытаться прогнать», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя. Агрессию животное проявило без видимых причин, ведется его поиск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У нового командующего Воздушными силами ВСУ нашлась больная мать под Белгородом. Он продолжает наносить удары по региону

    Краснокамский маньяк признался в новых расправах

    Предотвращена вооруженная атака на российских силовиков

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей из-за смерти отца

    Решение Эстонии отгородиться от России на границе сочли бессмысленным

    Овечкин заработал больше всех в НХЛ

    ВСУ ударили по железнодорожной инфраструктуре под Волгоградом. Что известно о ночной атаке на Россию?

    В России медведь набросился на пришедшего на визг поросенка пастуха

    Сокращение сроков ультиматума Трампа объяснили

    Найден способ ослабить влияние предрасположенности к ожирению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости