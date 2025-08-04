В России медведь набросился на пришедшего на визг поросенка пастуха

В Иркутской области медведь напал на поросенка и набросился на пастуха

В Иркутской области у села Покосное медведь ранил поросенка и напал на пастуха, который пришел на его визг. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Глава местной администрации сообщил полиции, что хищник сначала напал на поросенка — на его визг сбежались местные жители, которые попытались отпугнуть зверя. Впоследствии животное напало на пастуха, его с травмой ноги доставили в больницу.

«Вместе с тем жителям рекомендуется проявлять особую бдительность при посещении лесных массивов и прилегающих территорий. При обнаружении диких животных категорически запрещается приближаться к ним, даже если они еще детеныши, делать фотографии или пытаться прогнать», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя. Агрессию животное проявило без видимых причин, ведется его поиск.