В России ответили на заявления Арестовича о потере Киевом 12 областей Украины

Депутат Колесник: К мнению блогера Арестовича прислушиваться нет смысла

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на сегодняшний день — никто, и к его словам прислушиваться нет особого смысла, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия может взять под контроль до 12 областей Украины, если Киев не согласится на перемирие. Он также заявил, что личность подписанта с украинской стороны не так важна.

«Алексей Арестович на сегодня является простым блогером. То за одну сторону выступает, то за другую. Вот такой человек — куда ветер дует. Так что, я думаю, не надо прислушиваться к его словам. Он просто хочет остаться в информационном поле, чтобы совсем не исчезнуть», — рассказал парламентарий.

Колесник добавил, что таких комментаторов, как Арестович, сейчас появляется много. По его словам, чем больше побед у российских вооруженных сил, тем больше людей прозревают, что Россия — это серьезное и мощное государство, с которым нужно считаться.

Ранее в США прокомментировали готовящуюся смену власти на Украине. Американский аналитик Скотт Риттер назвал Залужного «специально отобранным внешними силами наследником».