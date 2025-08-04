Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 4 августа 2025Россия

В России призвали обратить внимание на соотношение мест в вузах для россиян и мигрантов

Депутат Матвеев: Число мест в вузах РФ для иностранцев постоянно увеличивается
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В России призвали обратить внимание на соотношение мест в вузах для россиян и мигрантов. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что число бюджетных мест для иностранцев в российских университетах постоянно увеличивается, его слова приводит НСН.

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике обратил внимание на уставные документы Евразийского экономического союза, согласно которым детям мигрантов в России гарантируется бесплатное образование.

«Это гарантия, которая дается для граждан других стран, и на мой взгляд, Россия ведет себя довольно удивительно в этих вопросах. Это касается и вузов, когда количество бюджетных мест для россиян невелико, а для иностранных студентов постоянно увеличивается. Мне кажется, что еще важно было бы на этот момент обратить внимание», — обозначил Матвеев.

Комментируя идею других депутатов Госдумы запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, парламентарий отметил, что поддерживает инициативу, но сомневается в том, что ее примут. Он выразил мнение, что дети, которые не смогут учиться, «должны оставаться дома». «Не надо их привозить в Россию», — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о запрете мигрантам бесплатно учиться в российских школах. Инициатива также предполагает ограничение до трех числа попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

    Аномальные дожди обрушились на российский регион

    Британцы открыли в Бразилии крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение

    Сальдо связал атаки на мост в Херсоне с подготовкой к битве за город

    Нос самолета со 180 пассажирами на борту отвалился после столкновения с птицей

    Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026

    Избиение мужчиной девятилетнего обидчика дочери палкой и ногами попало на видео

    Жертва P. Diddy попросила выпустить его из тюрьмы

    Сотрудник музея 20 лет крал экспонаты и продал их за 5,5 миллиона рублей

    Раскрыты сроки визита спецпосланника Трампа в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости