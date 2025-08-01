Законопроект о запрете мигрантам бесплатно учиться в российских школах внесли в Госдуму

Нилов заявил о внесении в ГД законопроекта о запрете мигрантам бесплатно учиться

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о запрете мигрантам бесплатно учиться в российских школах. Разъяснения он опубликовал в Telegram-канале.

Он также предложил ограничить до трех число попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев. Нилов уверен, что дети приезжих должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса.

«Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму», — отметил он в посте.

До этого парламентарий рассказал, что инициатива затронет учащихся с 1 по 11 классы. Первый вариант проекта депутаты отклонили в июле.

С апреля 2025 года в России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы.