Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 1 августа 2025Россия

Законопроект о запрете мигрантам бесплатно учиться в российских школах внесли в Госдуму

Нилов заявил о внесении в ГД законопроекта о запрете мигрантам бесплатно учиться
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о запрете мигрантам бесплатно учиться в российских школах. Разъяснения он опубликовал в Telegram-канале.

Он также предложил ограничить до трех число попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев. Нилов уверен, что дети приезжих должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса.

«Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму», — отметил он в посте.

До этого парламентарий рассказал, что инициатива затронет учащихся с 1 по 11 классы. Первый вариант проекта депутаты отклонили в июле.

С апреля 2025 года в России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

    Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

    Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» арестовали за призывы к терроризму

    Кит показал эффектные сальто россиянам

    Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

    Россиянин устроил продавцам шоу и попал под суд

    Древний саркофаг обнаружили в России

    Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса над ее бандажом

    В России предупредили о последствиях игры в «дружбонародию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости