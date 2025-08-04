В российском городе в песочнице на детской площадке появилась гигантская свастика

МВД задержала подростка, нарисовавшего ногой свастику на песке в Томске

В Томске на детской площадке во дворе жилого дома по переулку Карскому появилась гигантская свастика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Полицейские в результате поисков нашли автора экстремистской символики. Им оказался ранее не судимый 16-летний подросток. Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали его дома и доставили в отдел внутренних дел.

Выяснилось, что вечером 8 июня подросток ногой начертил на песке свастику, сопроводив ее экстремистской надписью. Также в соцсети он выкладывал символику криминального движения, деятельность которого запрещена в России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте мужчина помочился на памятник мичману корабля «Азов» Александру Домашенко.