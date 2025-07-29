Россиянин помочился на воинский мемориал

В Кронштадте мужчина помочился на памятник мичману корабля «Азов» Домашенко

В Кронштадте мужчина помочился на памятник мичману корабля «Азов» Александру Домашенко. О порче воинского мемориала стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали 33-летнего горожанина. Он получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обелиск мичману Домашенко был установлен в 1828 году.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчины осквернили памятник Блокадному трамваю.

Еще раньше стало известно, что жительница Кузбасса пойдет под суд за оскорбление участников Бессмертного полка. Женщине предъявили обвинение по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.