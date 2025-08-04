В желании признать Палестину усмотрели раскол союзников по украинскому вопросу

WSJ: Желание признать Палестину может привести к расколу Запада по Украине

Желание властей Великобритании, Франции и Канады признать независимое палестинское государство может привести к расколу в их отношениях с США и другими западными союзниками в вопросе оказания помощи Украине. Об этом в своей статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ) написал научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэниел Самет.

Как указывает автор, администрация действующего президента США Дональда Трампа и республиканское большинство в Палате представителей Сената США разделяют произраильскую позицию, что прямо противоречит поддержке Палестины.

«Если Франция и Великобритания считают, что "безопасность Украины неотделима от евроатлантической безопасности", а Канада привержена "непоколебимой поддержке безопасной, свободной и суверенной Украины", почему они отталкивают от себя республиканцев этим пустым жестом?» — отмечает Самет.

Ранее Италия официально отказалась от признания Палестины независимым государством.