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11:12, 4 августа 2025Ценности

Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Во время съемки 43-летняя певица повернулась спиной к камере. Она позировала в черном облегающем платье с вырезом на спине, который частично обнажал ее грудь. Внешний вид артистки дополняли серебряные браслеты на рукавах и небольшие серьги.

При этом визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в низкий гладкий пучок.

В июле сообщалось, что Вера Брежнева в откровенном наряде посетила показ бренда Stephane Rolland, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

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