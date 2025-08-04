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16:16, 4 августа 2025Бывший СССР

Во Львове загорелась гостиница с общежитием ВСУ

Во Львове загорелась гостиница «Власта» с общежитием ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Во Львове загорелась гостиница «Власта», несколько этажей в которой занимают общежития для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, всего спасатели вывели из отеля 15 человек, из которых шестеро были госпитализированы. Всего в тушении возгорания участвовали 70 пожарных.

В настоящий момент пожар был потушен. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, возгорание началось на девятом этаже.

Ранее в порту Одессы начался пожар после атаки российских войск. Кроме того, сообщается о прилетах нескольких ударных беспилотников в центр города.

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