Российские войска нанесли удар по порту Одессы

ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его сведениям, несколько ударных дронов прилетели в центр города. Также был атакован порт, там после попадания начался сильный пожар.

Сейчас налет продолжается, к городу со стороны моря приближаются еще несколько ударных беспилотников типа «Герань».

Ранее 4 августа мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе прозвучали взрывы. При этом чиновник не раскрывал какие-либо подробности об инциденте.