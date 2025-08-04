Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 4 августа 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по порту Одессы

ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его сведениям, несколько ударных дронов прилетели в центр города. Также был атакован порт, там после попадания начался сильный пожар.

Сейчас налет продолжается, к городу со стороны моря приближаются еще несколько ударных беспилотников типа «Герань».

Ранее 4 августа мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе прозвучали взрывы. При этом чиновник не раскрывал какие-либо подробности об инциденте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские власти сбежали из трех городов после освобождения Часова Яра

    В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах

    Взрывы прогремели над двумя российскими городами

    40-летний мужчина женился на 13-летней школьнице и попал за решетку

    Убегающий от атаки ВСУ енот попал на видео

    Российские войска нанесли удар по порту Одессы

    Трамп назвал дату визита Уиткоффа в Россию

    Пепел извергающегося спустя 500 лет вулкана на Камчатке поднялся на шесть километров

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Новый командующий Воздушными силами ВСУ бросил больную мать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости