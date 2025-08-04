В Одессе прозвучали взрывы

Мэр Труханов: В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Где именно они произошли, он не уточнил. Информации о возможных повреждениях также нет.

Вскоре после этого украинское издание «Общественное» написало о повторных взрывах в Одессе. Подробности не приводятся.

Ранее в восьми украинских областях была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях.