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02:27, 4 августа 2025Бывший СССР

В Одессе прозвучали взрывы

Мэр Труханов: В Одессе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Где именно они произошли, он не уточнил. Информации о возможных повреждениях также нет.

Вскоре после этого украинское издание «Общественное» написало о повторных взрывах в Одессе. Подробности не приводятся.

Ранее в восьми украинских областях была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях.

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