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01:08, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждение действует в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях.

Накануне в Киеве прогремели взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что по городу наносятся удары ракетами.

До этого стало известно об ударе Вооруженных сил России по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На фоне атак в городе была объявлена эвакуация.

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