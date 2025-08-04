На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждение действует в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях.

Накануне в Киеве прогремели взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что по городу наносятся удары ракетами.

До этого стало известно об ударе Вооруженных сил России по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На фоне атак в городе была объявлена эвакуация.