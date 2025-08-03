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00:37, 3 августа 2025Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию

Глава ОВА Прокудин: В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Grits / AP

Власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас в населенном пункте затруднена логистика, это осложняет завоз продовольствия в город. Прокудин рассказал о повреждении газопровода, в связи с чем часть Херсона останется без газа.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — обратился он к жителям.

Ранее стало известно, что в западной части Украины готовятся бункеры и инфраструктура для административно-управленческого аппарата.

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