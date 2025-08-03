Глава ОВА Прокудин: В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию

Власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас в населенном пункте затруднена логистика, это осложняет завоз продовольствия в город. Прокудин рассказал о повреждении газопровода, в связи с чем часть Херсона останется без газа.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — обратился он к жителям.

Ранее стало известно, что в западной части Украины готовятся бункеры и инфраструктура для административно-управленческого аппарата.