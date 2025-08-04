Военные ВСУ стали сдаваться в плен из-за мясных штурмов и силовой мобилизации

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен из-за мясных штурмов, в которые их отправляет командование. Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни, либо сдаться в плен», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую».

Ранее издание The Financial Times рассказало, что на Украине на фоне участившихся случаев силовой мобилизации растет уровень насилия в отношении сотрудников военкоматов со стороны обычных граждан. Отмечается, что, согласно опросам общественного мнения, большинство украинцев считают несправедливой силовую мобилизацию.