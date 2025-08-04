Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

В Ново-Огарево возле резиденции Путина задержали мужчину, махавшего воронам

В подмосковном Ново-Огорево на охраняемой территории возле государственной резиденции президента России Владимира Путина задержали мужчину, который вел себя подозрительно. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По его словам, патрульные обратили внимание на показавшегося им странным мужчину в лесу. 21-летний россиянин пояснил правоохранителям, что приехал в Ново-Огарево на электричке из Москвы. Выйдя на станции Усова, он решил сократить путь до своего дома в соседней деревне Большое Сараево. «Проходя через мост, Сергей вдруг заметил ворон и остановился, чтобы помахать им рукой. За этим необычным занятием его и заметили оперативники», — рассказал собеседник агентства.

Силовики пояснили мужчине, что тот находится на территории охраняемого государственного объекта. Удостоверившись в отсутствии у него планов совершения противоправных действий, прохожего отпустили.

Ранее в Москве задержали пенсионера, который попытался попасть на прием к Путину с игрушечным автоматом. Как стало известно, подозрительный мужчина успел зайти в тамбур, но силовики заблокировали его между двух дверей. Полицейским он пояснил, что 15 лет добивается встречи с президентом. В результате нарушителя увезли в психбольницу.