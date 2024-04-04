Пенсионер с игрушечным автоматом решил попасть на прием к президенту России

В Москве пенсионер с игрушечным автоматом пришел в администрацию президента

В Москве сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали пенсионера с игрушечным автоматом, пришедшего в здание администрации президента России на улице Ильинка. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 3 апреля подозрительный мужчина вошел в тамбур, но силовики заблокировали его между двух дверей. Прибывшие полицейские доставили его в отдел внутренних дел. Там была установлена личность задержанного — им оказался пенсионер 69 лет. Имевшийся при нем черный автомат оказался детской игрушкой.

Полицейским мужчина сообщил, что 15 лет добивается встречи с президентом. На этот раз он также хотел попасть на личный прием для обсуждения злободневных вопросов. Его увезли в психбольницу.

В начале 2024 года президент России Владимир Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата ФСО до 775 человек в 2024 году и до 785 человек в следующем. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас штатная численность ФСО составляет 760 человек. В их задачи входит обеспечение безопасности руководства страны, защита охраняемых объектов и многое другое.