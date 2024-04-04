Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 4 апреля 2024Силовые структуры

Задержанный с игрушечным автоматом в Москве пенсионер оказался поэтом

Пытавшийся попасть к Путину с игрушечным автоматом пенсионер оказался поэтом
Начало событий в новости Пенсионер с игрушечным автоматом решил попасть на прием к президенту России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Московский пенсионер, пришедший в здание администрации президента России с игрушечным автоматом, оказался поэтом. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, в молодости мужчина учился в авиационном институте и долгое время работал на одном из столичных заводов. Сейчас 69-летний пенсионер живет один. Как сообщают родные, ранее он уже задерживался силовиками, после чего проходил профилактическое лечение.

Пенсионера с игрушечным автоматом, пришедшего в здание администрации президента России на улице Ильинка, задержали сотрудники Федеральной службы охраны в среду, 3 апреля. Прибывшим на место полицейским он сообщил, что уже 15 лет пытается попасть на личный прием к президенту России. Мужчину увезли в психбольницу.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Польша отказалась принимать прямое участие в конфликте на Украине

      Ди Каприо заметили с известным дизайнером на фоне слухов о помолвке

      Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше