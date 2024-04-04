Задержанный с игрушечным автоматом в Москве пенсионер оказался поэтом

Пытавшийся попасть к Путину с игрушечным автоматом пенсионер оказался поэтом

Начало событий в новости Пенсионер с игрушечным автоматом решил попасть на прием к президенту России

Московский пенсионер, пришедший в здание администрации президента России с игрушечным автоматом, оказался поэтом. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, в молодости мужчина учился в авиационном институте и долгое время работал на одном из столичных заводов. Сейчас 69-летний пенсионер живет один. Как сообщают родные, ранее он уже задерживался силовиками, после чего проходил профилактическое лечение.

Пенсионера с игрушечным автоматом, пришедшего в здание администрации президента России на улице Ильинка, задержали сотрудники Федеральной службы охраны в среду, 3 апреля. Прибывшим на место полицейским он сообщил, что уже 15 лет пытается попасть на личный прием к президенту России. Мужчину увезли в психбольницу.